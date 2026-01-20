大阪・関西万博で大人気だった公式キャラクター「ミャクミャク」が、サンクスグリーティングとして卒業式・卒園式に来てほしい参加校を、２０日から大阪市内の幼稚園・小学校限定ながら募集している。式典日が２６年３月１６日から１８日であることなど、様々な条件はあるが、ミャクミャクがあなたの卒業式に来てくれるかもしれない。詳細や応募は公式Ｘ（旧ツイッター）内の応募フォームから。ミャクミャクは「卒業生のみ