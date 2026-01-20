◆卓球◇全日本選手権第１日（２０日、東京体育館）開幕し、女子シングルス最年少で初出場の小学５年生、１１歳の鈴木希華（ののか、マイダス・千葉）は、加藤亜実（十六フィナンシャルグループ・岐阜）に３―１１、２―１１、１０―１２の０―３で敗北し、３回戦進出とはならなかった。「メンタル面。我慢することができなかった」と悔しさをにじませた。同日行われた１回戦では大学生をストレートで撃破。その約３時間後に