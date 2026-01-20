2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が、2026年1月19日にインスタグラムを更新。過去のCDのジャケット写真を投稿した。2008年リリース「Beautiful days」のジャケット写真公開されたのは、2008年11月にリリースされた「Beautiful days」のジャケット写真。メンバーの二宮和也さんが出演したドラマ「流星の絆」（TBSP系）の主題歌で、夕日が沈む海を背景に、メンバー5人が遠くを見つめて立っている写真だ。