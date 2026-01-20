全国高校サッカー選手権で初優勝した神村学園男子サッカー部。20日、DFの細山田怜真(3年)がスペイン4部のUEサン・アンドレウに内定したと発表しました。 夏のインターハイと合わせ、史上6校目の夏冬2冠を果たした神村学園。 20日、全国選手権で1得点3アシストと活躍したDFの細山田怜真が、新たにスペイン4部のUEサン・アンドレウに内定したと発表しました。 UEサン・アンドレウは、1909年創設のサッカー