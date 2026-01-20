みなさんの冷蔵庫の中に「ゆずこしょう」は入っていますか？「ゆずこしょう」は、青ゆずの表皮と青唐辛子、塩をすり混ぜた九州発祥の薬味。鍋ものやうどんの味変に使う人が多いかもしれませんが、ほどよい辛みとフレッシュな香りで、幅広い料理に活用することができるのです。ここでは、ゆずこしょうを使った、おすすめメニューを２品ご紹介します！まずは、中華料理の定番「回鍋肉（ホイコオロウ）」。こってりみそ味の定番中