151gと軽量・小型な初心者向けドローン「DJI Neo 2」をレビュー！手軽に空撮ができる機器として「ドローン」が注目されていますが、操縦が難しそうだったり、国土交通省への登録が必要な場合があったり、法令で人口集中地区での飛行や夜間飛行、目視外飛行、30m未満の飛行などが禁止されているなどというように少し敷居が高いように感じる人も多いようです。そんなドローンの中でも初心者向けとして民生用ドローンとクリエイティブ