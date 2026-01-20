秋田朝日放送 1月２７日に公示される衆院選を前に、立候補予定者向けの説明会が行われました。 ２７日公示、２月８日投開票の衆院選に向け県庁で開かれた立候補予定者を対象にした説明会には、県内３つの小選挙区に立候補を予定している９陣営・６政党の関係者らが出席しました。県選挙管理委員会の担当者が、立候補届け出や期間中の選挙運動について注意点などを説明しました。衆院選に立候補を予定しているのは、これまで