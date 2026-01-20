欧州株軟調、グリーンランドめぐる米欧摩擦を懸念 東京時間19:10現在 英ＦＴＳＥ100 10055.38（-139.97-1.37%） 独ＤＡＸ24548.80（-410.26-1.62%） 仏ＣＡＣ40 8010.85（-101.17-1.22%） スイスＳＭＩ 13114.74（-162.30-1.21%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:10現在 ダウ平均先物MAR 26月限48721.00（-826.00-1.67%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR