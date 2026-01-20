俳優・黒沢年雄（81）が19日に公式ブログを更新。「可笑しな思考。」というタイトルで新規記事をアップした。黒沢は「外国からの侵略は困る…だけど軍備は反対！原発は反対だが…電気代の高いのは反対！消費税は反対し税金は安くしろ…しかし医療や生活は保証しろ！」といった意見について「可笑しくありませんか！」と反論する。「働かない者食うべからず…が正しくありませんか？働く人はそれなりに、働かない人もそれな