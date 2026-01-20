16年ぶりの選挙戦です。任期満了に伴う立山町長選挙と町議会議員選挙がきょう告示され、町長選には現職と新人の2人が立候補し、5日間の選挙戦に入りました。立山町長選挙には、届け出順にいずれも無所属で、現職の舟橋貴之候補（60）と、新人の渡辺正信候補（60）の2人が立候補しています。無所属・現 舟橋貴之候補（60）「しっかりと財源の裏付けのある、そして将来の納税者の方々、つまり次世代の子供たちに、自分のやっているこ