スタジオには気象予報士の平島さんです。私も、きょうは滝修行の取材に行ってきました。境内の気温は氷点下1度で、雪も降っていました。厳しい寒さでしたが、滝に打たれたあとの皆さんの表情は、とても晴れやかで、気持ちのいい笑顔が印象的でした。この一年も、健康で、それぞれの願いがかなう年になってほしいと思います。そして、あすからの大雪が心配です。今回の「大寒寒波」は、強くて長いのが特徴です。富山地方気象台は、