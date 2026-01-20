笹川翼（31＝大井）が20日の船橋競馬8Rをマイレレイで勝利。地方競馬通算2500勝を達成した。13年4月の初騎乗から1万7507戦目。笹川は「ケガなくいい馬にたくさん乗せていただいた。周りのみなさんと馬が頑張ってくれたおかげです」とコメントした。昨年は南関リーディングとともに、自身初の地方競馬全国リーディングを獲得。充実した1年になったが、「まだまだうまくなりたい。様々な経験をして、騎手として、人として成長し