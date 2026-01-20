酒米「山田錦」の品質を競うコンテスト「最高を超える山田錦プロジェクト２０２５」の表彰式が２０日、東京都内で開かれた。今年のグランプリには滋賀県長浜市の農家、川崎太門（たもん）さんが選ばれ、主催する山口県の酒蔵、獺祭から賞金４０００万円が贈呈された。コンテストはマグロの初競りをヒントに、山田錦栽培農家に夢をもってもらい、最高の山田錦を目指してチャレンジしてもらおうと、２０１９年から毎年開催してい