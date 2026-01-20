1月20日（現地時間19日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーのジェイレン・ウィリアムズが、右ハムストリングの肉離れのため、数週間後に再検査をすると『AP』が報じた。ウィリアムズは、18日に行われたマイアミ・ヒート戦の第2クォーター途中に同箇所を負傷していた。 キャリア4年目の今シーズン。ウィリアムズはオフに手首の手術を受け、回復させるため開幕から約1カ月を欠場。昨