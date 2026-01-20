“ロス五輪世代”U-21日本代表は20日、AFC U23アジアカップ準決勝でU-23韓国代表と対戦する。日本時間午後8時半のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。グループB首位通過の日本は、16日午後2時半の準々決勝でヨルダンと対戦し、PK戦の末に勝利。延長戦120分間で消耗したものの、中3日を経て準決勝に臨む。一方、グループCを2位で通過した韓国は、17日午後6時半の試合でオーストラリアと対戦。90分間で決着を