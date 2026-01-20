¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï20Æü¡¢U21¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Ä¹Ã«ÉôÀ¿»á¤¬º£Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢°ì»þÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿ÂåÉ½¶¯²½¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Ä¹Ã«Éô»á¤Ï2024Ç¯5·î¤Î¸½Ìò°úÂà¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç»ØÆ³¼Ô¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±Ç¯9·î¤«¤é¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â·óÇ¤¤·¡¢ËÌÃæÊÆWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤ò