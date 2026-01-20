東北地方では、強い冬型の気圧配置の影響により、２０日夜のはじめ頃にかけて、暴風雪や高波に警戒してください。また、東北日本海側南部では、２２日は大雪に警戒してください。 【画像】東北・全国の天気 ［気象概況］日本付近は、２５日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。特に、２１日夜から２２日にかけて、東北地方の上空約５０００メートルには氷点下４２度以下の強い寒気が流れ込むでしょう。このた