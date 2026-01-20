佐世保市消防団は、消防団員の基金 約2560万円を私的に流用したとして、分団長の男性を懲戒免職処分にしました。 19日付けで懲戒免職処分となったのは、佐世保市消防団の59歳の男性分団長です。 市消防局によりますと男性分団長は、会計を担当する立場を利用し、2021年7月～去年6月までに、59回にわたって「消防団員の基金」合わせて約2560万円を私的流用したということです。 分団長は「自営業の資金に使った