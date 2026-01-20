数年に一度レベルと言われる今季最長寒波が襲来です。 1月20日は1年でもっとも寒いとされる『大寒』ですが、暦通り21日～25日ごろまで強い冬型の気圧配置となり、県内は平地でも大雪となる恐れがあります。気象台などが大雪による交通障害に注意・警戒を呼びかけています。 妙高市内のスキー場に用意されたのは、真っ赤なトウガラシ！ 妙高市特産の発酵調味料『かんずり』に使うトウガラシを真っ白な雪の上にまい