○パレモ・ＨＤ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.5％にあたる30万株(金額で5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は1月21日から12月30日まで。 ［2026年1月20日］ 株探ニュース