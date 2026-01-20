下松市の小学生がめんこやだるま落としなど昔遊びで地域の人たちと交流しました。下松市の花岡小学校で開かれた昔遊び教室には1年生およそ130人が参加しました。児童たちはコマやはごいた、竹とんぼなど8種類の昔遊びを地域の人から教えてもらいました。（地域の人）「1,2ほーら！これはスッと前に出す、投げたらだめよ。」この教室は昔遊びの楽しさや地域の人のやさしさに気づいてもらおうと毎年開かれています。児童たちは