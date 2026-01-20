2024年に下松市の会社事務所で起きた強盗致傷事件。指示役で関与したとして起訴されている被告の裁判員裁判が20日から始まり 被告はすべての問いに対し黙秘しました。起訴されているのは住居不定、職業不詳の22歳の被告です。起訴内容などによると被告は、2024年3月、すでに判決を受けている実行役らと共謀し、下松市の会社事務所に侵入、60代の男性をバールで殴り大けがを負わせ、現金およそ544万円などを奪ったとされてい