MC山田涼介とともにお届けする前代未聞の番組「見なくて良いのに見たくなるテレビ」。日本テレビ（関東ローカル）にて2週連続で放送決定！1週目は1月22日（木）24:59〜25:29 放送。「テレビは観るもの」という常識をあえて覆すラジオのような世界がテーマの番組。なんと、ほぼ全編音声でお届け！映像がないから、私服でほぼすっぴん。いつものテレビでは考えられないほどガチなプライベートを深掘りできる、まさにNG無し、何でもあ