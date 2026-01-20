人材総合サービスを展開する株式会社ネオキャリアは、自社が運営する企業と高校部活動をつなぐスポンサーマッチングサービス「Bスポンサーズ」を通じて、新英ホールディングス株式会社が豊橋中央高等学校のスポンサーに就任したことを発表した。同校男子バレーボール部を起点とした活動支援を予定している。 「Bスポンサーズ」は、企業と高校の部活動をつなぐスポンサ