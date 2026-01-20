1月20日は1年で最も寒いとされる二十四節気の「大寒」です。 【写真を見る】“最も寒い日”に「裸まつり」70代～20代の男衆が海で無病息災を願う今年は安全のため泳がず熊本県苓北町 熊本県苓北町で、みこしを担いだ男たちが海に入って無病息災を願う「裸まつり」が行われました。 上津深江八坂神社の裸まつりは、約400年前、山伏たちが無病息災を願って冷たい海に入り荒行をしたのが始まりと言われています。 1月20