三重県の外国人職員の採用をめぐり、大学教授らが抗議活動を行いました。 【写真を見る】三重県が外国人職員の採用取りやめ検討 あすから県民にアンケート実施予定の中… 大学教授らが抗議｢アンケートそのものが差別｣ 三重県の一見勝之知事は、国外への情報漏えい防止のため、外国人職員の採用を取りやめる検討をしていて、あすから県民1万人を対象に“外国人採用の是非を問うアンケート”を実施する予定です