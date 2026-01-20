住友重機械工業は２０日、横須賀造船所（神奈川県横須賀市）で建造中だった中型の原油タンカーが完成し、ギリシャの船主に引き渡した。同社はこれを最後に商船の造船事業から撤退し、１３０年弱の間に約１４００隻を建造した造船の歴史に幕を閉じる。「最終船」は全長２４０メートル、船底から甲板までの高さは２１メートルで、使用した約１万５０００トンの鋼材やスクリューを含め、多くの部材を日本で調達したほぼ「純国産」