お笑いコンビ・フットボールアワー岩尾望（50）が、19日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。「M−1グランプリ」出場を振り返った。第1回の決勝出場は「優勝いけんちゃうの？思ってたけど全く歯が立たず」と回顧。西川きよしが90点、ラサール石井ら他の審査員も80点台を付けた。しかし、島田紳助さんは66点、ダウンタウン松本人志が55点だった。そして「この時は、このネタっていうよ