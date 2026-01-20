1月18日深夜、東京都台東区の飲食店出入り口のドアを蹴り破った疑いで現行犯逮捕されたのは、歌舞伎俳優の中村鶴松（本名・清水大希）容疑者（30）だ。「店のトイレを無断使用したところ、店員から注意されて暴れたようです。当初は調べに対し『酒に酔っていて覚えてない』と容疑を否認していると報じられました。警視庁は、19日に身柄を検察庁に送りましたが、同日18時過ぎに蔵前署に戻され、19時に釈放。スーツ姿で現れた中