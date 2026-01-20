ソニーとTCL Electronics Holdings Limitedは1月20日、テレビやホームオーディオ領域で一貫した事業をグローバル展開するための合弁会社設立に向けて、基本合意書を締結したと明らかにした。2026年3月末をめどに確定させるため協議を行っていくとしており、2027年4月には事業を開始する想定だという。ソニー、テレビとホームオーディオ事業でTCLと戦略的提携へ - 合弁会社設立でソニーは49%出資ソニーとTCLが合弁会社を設立し、テ