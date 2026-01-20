あおぎり高校が、メジャー1stアルバム『あおバム』の発売を記念した発売記念グッズをELR Storeとあおぎり高校購買部にて販売することを発表した。合わせて、グッズのラインナップも公開となった。『あおバム』のジャケットのデザインを使用したグッズから、配信シングルのジャケットを使用したグッズまで、バラエティーに富んだラインナップになっている。販売は本日よりスタートしている。さらに、『あおバム』のリード曲「諸行無