広島・森翔平投手が２０日、高知県内でカブス・今永らと行っている自主トレを公開した。昨季７勝８敗、防御率３・５５をマークした左腕。今永からは課題である間のつくり方を学ぶなど充実した日々を過ごしている。今季掲げるのは初の規定投球回到達。「先発の競争も激しい中で、まずは開幕からローテに入れるように。立ち位置を奪えるように」。今永の金言を胸に５年目の飛躍を期した。