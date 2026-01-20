◆第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル）クリノメイ（牝４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父オルフェーヴル）は全休日明けに追い切った。栗東・坂路を５２秒５―１２秒２と力強い脚取りで駆け抜けた。北村助手は「（２３日の）金曜日に輸送するので、追い切り後に１回乗りたかった」と意図を説明した。動きに関しては「雰囲気も良かったし、最後に気合を付けて折り合いも良かったです」と高評価だった