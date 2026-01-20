ブラジリアン柔術大会に出場した俳優・岡田准一の姿に驚きの声が集まっている。岡田は１８日、ポルトガル・リスボンで開催中の欧州最大のブラジリアン柔術大会「ＩＢＪＪＦヨーロピアン２０２６」の１回戦に登場。黒帯マスター４のライトフェザー級（６４キロ以下）で、ブラジル出身のマウロ・アイレス選手と対戦した。試合前半にアドバンテージを獲得するも、劣勢に立たされ惜しくも初戦で敗退した。ブラジリアン柔術の専門