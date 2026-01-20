◆大相撲▽初場所１０日目（２０日、両国国技館）新大関・安青錦（安治川）が勝ち越しを決めた。東前頭３枚目・隆の勝（常盤山）の強烈な突っ張りにも、前傾姿勢を崩さず前進。土俵際の相手のいなしにも対応して足を運び、相手の左腕をたぐって崩し、最後は押し出した。支度部屋では「うまく対応できた」と冷静に振り返り、１０日目での給金直しには「目指しているところではない。一番一番に集中していきたい」と語った。