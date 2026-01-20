NakamuraEmiが、メジャーデビュー満10周年となった本日にリリースした「UBU」のMVを公開した。このMVは、AIクリエイター「aicreataro」がディレクターを務め、全編AI技術を使って制作した作品となっている。https://www.youtube.com/watch?v=melE2vRU6KU◆◆◆◾️「aicreataro」コメント今回のMV制作では、AIの生成力をどう扱うかではなく、この楽曲とどう向き合うかを何より大切にしました。「UBU