歌手の神野美伽が２０日、東京・コットンクラブでジャズバンドライブを開催した。クリヤ・マコト、本田雅人、中川英二郎らジャズ界のトップミュージシャンとともにステージに上がった神野は「最高の音楽を届けられると思います。ジャズ、スタンダード、ラテン、日本の歌を私が歌いたいと思う歌を今日は好きなだけ歌えるので、本当に楽しみです！」とあいさつ。「ＬｏｖｅｒＣｏｍｅＢａｃｋＴｏＭｅ」など１３曲を披露