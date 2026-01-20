メ～テレ（名古屋テレビ） きょう午後、愛知県みよし市の会社の倉庫で火災が発生し、午後6時50分現在も消火活動が続いています。 消防によりますと午後4時ごろ、みよし市三好町の園芸用品などを扱う会社の倉庫で、「黒煙が出ている」「爆発音が聞こえる」などと通報が相次ぎました。 消防車など19台が出動し、消火活動が行われていますが、敷地内の複数の建物に延焼しています。 消防によりますと、けが人や逃げ遅