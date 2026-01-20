福岡県朝倉市で自転車に乗っていた小学生2人がライトバンにはねられ、8歳の男の子が死亡しました。現場は、信号機のない見通しの悪い交差点でした。 ■平山翼記者「事故から一夜が明けました。現場には近所の方でしょうか、花が手向けられています。」事故のあった現場では20日午前10時から、警察官が道路の状況を確認していました。 警察によりますと、19日午後、福岡県朝倉市屋永の交差点で、自転車に乗っていた小学生2人