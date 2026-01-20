肥田野蓮治「フォワードで出る以上は、得点っていうのは自分ではマスト」浦和レッズは沖縄県トレーニングキャンプ中の1月20日に京都サンガF.C.とトレーニングマッチを実施。45分を3本行う形式で、開幕スタメン宣言をした新加入FW肥田野蓮治がアピールの一撃を蹴り込んだ。肥田野は桐蔭横浜大学4年時の昨年、浦和史上で初の特別指定登録選手の公式戦出場を成し遂げ、そのデビュー戦となったファジアーノ岡山戦で決勝ゴールを決