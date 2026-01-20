キャンドゥから、ディズニー「ミニーマウスシリーズ」が2026年1月22日（木）より全国の店舗にて順次発売！世界中で愛される「ミニーマウス」を主役にした、キュートでポップな雑貨全25品番がラインナップされます。トレンドマークのリボンやドットモチーフをあしらった、レトロな雰囲気のデザインが魅力の新シリーズです。 キャンドゥ「ミニーマウスシリーズ」 発売日：2026年1月22日（木）より順次販売場所：全国