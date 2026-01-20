きょうは一年の内で最も寒いとされる「大寒」ですが、暦通り、凍える寒さになりました。強烈寒波のピークを迎えていますが、今回の寒波はかなりの長期戦です。25日ごろにかけてピークが続き、その後も次々に寒気が流れこむ予想です。日本海側は雪の降りやすい状況が続き、西日本も含めて大雪が長引くでしょう。【CGで見る】きょう（20日）・あす（21日）の雪予想シミュレーションかなりの長期戦に…強烈寒波あすも冬型の気圧配置が