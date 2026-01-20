ロシアのペスコフ大統領報道官＝25年12月、モスクワ（ゲッティ＝共同）【モスクワ共同】ロシアのペスコフ大統領報道官は19日、トランプ米大統領がデンマーク自治領グリーンランドの領有に意欲を示していることについて「（米国への）グリーンランド編入の問題が解決すれば、トランプ氏が歴史に名前を刻むと考えている専門家がいる」と述べた。ウクライナ和平を巡り対米交渉に当たるドミトリエフ大統領特別代表も「歴史がつくられ