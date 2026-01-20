小林誠也日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟は20日、ミラノ・コルティナ冬季五輪代表にリュージュ男子1人乗りの小林誠也（中外印刷）が決まったと正式に発表した。24歳の小林は2大会連続の出場となる。