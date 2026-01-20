フリーアナウンサーの山本浩之（63）が20日、パーソナリティーを務めるMBSラジオ「ヤマヒロのぴかッとモーニング」（月〜金曜前8・00）に出演。来月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪の代表入りが確実となった母校・大阪府立佐野高校の後輩に熱いエールを送った。武庫川女子大の藤木日菜（24）が、兄の藤木豪心（28）と兄妹そろって、全日本スキー連盟から発表された日本代表候補選手リストに名を揃えた。今後は日本オリン