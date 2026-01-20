＜大相撲初場所＞◇十日目◇20日◇東京・両国国技館【映像】吹き飛んだ力士に愕然とする“大物俳優”巨漢力士の強烈なパワーで若手力士が土俵の外に弾き飛ばされ館内騒然となる中、向正面のたまり席で同じように驚愕する“大物俳優”の姿を中継カメラが偶然捉えた。まさかの瞬間にネットも騒然。驚きの反響が相次いで寄せられた。その一番とは、前頭十四枚目・獅司（雷）と前頭七枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）の取組。獅司が強烈な