女性ヘビーメタルバンド「NEMOPHILA」初のセルフプロデュースEP「五臓−GOZO−」が21日、リリースされる。同作は、先行配信された「開花宣言」「VS EGO:」を含む計5曲を収録している。また、2月7日の宮城・仙台Rensaを皮切りにした全国8カ所ツアー、NEMOPHILA 1st EP五臓−GOZO−Release Tour 2026「上弦」も開催。同ツアーについて「癖の強い“五臓”の曲たちのライブバージョンをメキメキと創り上げ、今までのNEMOPHILAの曲をど