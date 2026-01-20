高齢男性の遺体が見つかった事件。住居侵入の疑いで逮捕された男は「もみ合いになり首を絞めた」と話しているということです。１月１９日午後、大阪市浪速区の市営住宅の一室で高齢の男性が床の上で倒れ死亡しているのが見つかりました。警察は「他人の家に入ったら男性が死んでいた」と通報した２０代の男を、住居侵入の疑いで逮捕していて、その後の調べで男は、「薬物売買でトラブルとなった相手から追われて逃げ込んだ。