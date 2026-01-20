いちき串木野市の小学校で特産のマグロを使った給食が提供されました。県産の食材の魅力を知ってもらおうと、献立を考えたのは地元の高校生たち。果たして、子どもたちの反応は？いちき串木野市の小学校を訪れたのは、神村学園高等部の生徒たちです。県産食材の活用方法を県内の学生たちが考える「かごしまの食未来プロジェクト」の一環で、地元の食材を使った給食の献立を考案。特産のマグロを、子どもたちの好きなみそマヨ焼