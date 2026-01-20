鹿児島市のシェラトン鹿児島で長島町の食材を使ったフェアが始まりました。長島町のブリや赤土じゃがいもを使った北欧料理が味わえます。シェラトン鹿児島で始まった「長島町×北欧フェア」。長島町のじゃがいもが入ったミートボールのクリーム煮やピザなど、長島町の食材を使った北欧の料理が並びます。こちらのグラタンはスウェーデンの人気料理「ヤンソンス・フレステルセ」。長島町のジャガイモと